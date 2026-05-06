Rwanda : le football féminin pour amputées gagne en popularité

La capitale rwandaise compte aujourd’hui cinq équipes féminines et dix équipes masculines, avec une ambition claire : participer à la Coupe du monde féminine de football pour amputées prévue en 2027.

Pour de nombreuses joueuses, ce sport va bien au-delà de la compétition. C’est le cas de Nyiraneza Solange, amputée d’une jambe depuis l’enfance, qui explique que le football lui a permis de se reconstruire et de s’accepter pleinement. Aujourd’hui, elle rêve de représenter son pays sur la scène internationale. Discipline encore peu connue du grand public, le football pour amputés se joue à sept, avec des béquilles. Les joueurs de champ évoluent avec une seule jambe, tandis que les gardiens de but ont deux jambes mais un seul bras. Un format exigeant qui demande technique, équilibre et détermination.

Au Rwanda, où l’on estime à plus de 3 000 le nombre de personnes amputées d’un membre inférieur, ce sport joue un rôle clé dans l’inclusion sociale et le bien-être mental. Il permet aux pratiquants de retrouver confiance en eux et de créer un véritable esprit de communauté.

Encadré par la Fédération mondiale de football pour amputés, ce sport est désormais pratiqué dans plus de 50 pays. Des initiatives internationales viennent également soutenir son développement local. En visite à Kigali, l’entraîneur de l’équipe féminine haïtienne, Fred Sorrels, contribue à structurer la discipline et à accompagner les joueuses dans leur progression.

Le Rwanda espérait accueillir la prochaine Coupe du monde féminine de football pour amputées, mais seuls la Pologne et le Brésil restent en lice pour organiser l’événement. En attendant, les joueuses rwandaises poursuivent leur préparation, portées par un rêve : celui de briller sur la scène internationale.