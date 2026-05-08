Réchauffement climatique : record de températures dans les océans avant le retour d'El Niño

Selon le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), le mois de mai 2026 pourrait enregistrer des records de températures dans les océans.

En avril 2026, les températures enregistrées en mer ont frôlé le record de 2024.

Selon l’observatoire européen Copernicus, des vagues de chaleur marines extrêmes seront observées du Pacifique équatorial aux côtes des États-Unis et du Mexique, menaçant d’établir de nouveaux records dès le mois de mai.

En parallèle, le retour probable du phénomène El Niño, entre mai et juillet 2026, indique que 2027 pourrait être l’année la plus chaude jamais enregistrée, surpassant 2024 en raison du cumul entre cycle naturel et réchauffement climatique causé par l'Homme.

Au mois d’avril, des crues dévastatrices et meurtrières ont été observées au Moyen-Orient et cet été, Copernicus prévoit en Europe des températures supérieures aux normales, aggravant les risques de sécheresse et d’incendies.

Le phénomène El Niño représente l'une des phases d'un cycle naturel dans l'océan Pacifique. Il démarre habituellement au printemps, et affecte progressivement dans les mois suivants les températures, les vents et le climat dans le reste du monde. Dans certaines régions, El Niño provoque des sécheresses, tandis que dans d’autres, il s’agit de pluies diluviennes.