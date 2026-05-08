A Luanda, Oligui Nguema promeut le climat des Affaires à Libreville

En visite d’État à Luanda, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a participé à une table ronde économique réunissant des responsables gouvernementaux du Gabon et de l’Angola ainsi que des acteurs du secteur privé. Les échanges ont porté sur le renforcement des investissements et la consolidation du partenariat économique entre les deux pays.

Le chef de l’État gabonais a mis en avant les réformes engagées depuis le 30 août 2023, notamment la simplification des procédures administratives et la révision des codes minier et pétrolier. Il a également souligné que le Gabon propose désormais deux principaux cadres d’investissement : le partenariat public-privé (PPP) et le modèle Build-Operate-Transfer (BOT), selon la nature des projets.

Ces mesures visent à améliorer l’attractivité du pays et à encourager les investissements étrangers dans des secteurs stratégiques tels que les mines et les hydrocarbures.

Sur le plan institutionnel, la coopération bilatérale pourrait également être renforcée à travers les chambres de commerce des deux pays, qui travaillent à la finalisation d’un accord de partenariat. Des discussions sont en cours afin de définir les modalités et la date de signature de cet accord.

Cette visite d’État s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entre Libreville et Luanda, avec l’ambition de structurer un partenariat économique plus étroit, axé sur l’investissement et le développement du secteur privé.