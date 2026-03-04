Qatar : des installations énergétiques endommagées par les frappes iraniennes

Deux grandes installations énergétiques qataries ont cessé leurs activités après avoir été endommagées lors des frappes iraniennes visant la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, a déclaré mardi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, ajoutant que la situation avait été maîtrisée.

QatarEnergy a annoncé lundi avoir suspendu sa production de gaz naturel liquéfié (GNL) à la suite d'attaques contre deux de ses installations énergétiques, et a déclaré mardi qu'elle suspendait la production de produits dérivés du gaz naturel tels que l'urée et le méthanol. Cette fermeture a fait monter en flèche les prix du gaz sur les marchés énergétiques mondiaux, suscitant des craintes d'une crise énergétique déclenchée par le conflit au Moyen-Orient.

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, M. Al-Ansari a déclaré que la décision de fermer les installations avait été prise par mesure de précaution, afin d'assurer la sécurité du personnel et des infrastructures après que les frappes aient endommagé des sites de production et de traitement clés. « Les dégâts ont été maîtrisés et les opérations visant à évaluer, sur le plan technique, la sécurité des installations sont en cours. Et comme vous l'avez vu, nous avons adopté une posture défensive et nous sommes prêts à surveiller et à faire face à toutes ces attaques », a-t-il déclaré.

M. Al-Ansari a déclaré que le Qatar s'était engagé à apaiser la situation et a ajouté que le Qatar n'avait eu aucun contact avec l'Iran depuis le 28 février. « La position diplomatique du Qatar a toujours été ferme et claire : engagée en faveur de la paix, promouvant activement l'apaisement, prônant le dialogue et la consultation, et s'efforçant de résoudre le conflit de manière pacifique », a-t-il déclaré.