En réponse à Donald Trump, Sepp Blatter appelle au boycott du Mondial 2026

L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, se joint à ceux qui appellent au boycott de la Coupe du monde aux États-Unis. Lundi, l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a soutenu une proposition de boycott des matchs de la Coupe du monde aux États-Unis par les supporters en raison du comportement du président Donald Trump et de son administration au niveau national et international.

Blatter est la dernière personnalité internationale du football à remettre en question l'aptitude des États-Unis à accueillir cet événement. Il a appelé au boycott dans un message publié sur X, soutenant les commentaires de Mark Pieth dans une interview accordée la semaine dernière au journal suisse Der Bund. Pieth, avocat suisse spécialisé dans la criminalité en col blanc et expert en matière de lutte contre la corruption, a présidé il y a dix ans le comité indépendant de gouvernance chargé de superviser la réforme de la FIFA.

Blatter a été président de l'instance dirigeante du football mondial de 1998 à 2015 ; il a démissionné dans le cadre d'une enquête pour corruption. Dans son interview avec Der Bund, Pieth a déclaré : « Si l'on considère tout ce dont nous avons discuté, il n'y a qu'un seul conseil à donner aux fans : restez loin des États-Unis ! Vous verrez mieux à la télévision de toute façon. Et à leur arrivée, les supporters doivent s'attendre à être renvoyés directement chez eux par le prochain vol s'ils ne satisfont pas les autorités. S'ils ont de la chance. » Dans son message sur X, Blatter a cité Pietha et ajouté : « Je pense que Mark Pieth a raison de remettre en question cette Coupe du monde. » Les États-Unis co-organisent la Coupe du monde avec le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Les inquiétudes de la communauté internationale du football à l'égard des États-Unis découlent de la posture expansionniste de Trump sur le Groenland, des interdictions de voyager et des tactiques agressives utilisées pour traiter les migrants et les manifestants contre l'application des lois sur l'immigration dans les villes américaines, en particulier à Minneapolis. Oke Göttlich, l'un des vice-présidents de la fédération allemande de football, a déclaré vendredi au journal Hamburger Morgenpost qu'il était temps d'envisager sérieusement de boycotter la Coupe du monde.

Il y a deux semaines, les projets de voyage des supporters de deux des plus grands pays africains en matière de football ont été bouleversés lorsque l'administration Trump a annoncé une interdiction qui empêcherait les ressortissants du Sénégal et de Côte d'Ivoire de suivre leurs équipes, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un visa. Trump a invoqué des « lacunes en matière de contrôle et de vérification » comme principale raison de ces suspensions.

Les supporters d'Iran et d'Haïti, deux autres pays qualifiés pour la Coupe du monde, se verront également refuser l'entrée aux États-Unis ; ils figuraient dans la première version de l'interdiction de voyager annoncée par l'administration Trump.