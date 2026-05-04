Sénégal : des tensions au pouvoir [Africanews Today]

Retrouvez les événements marquants de ce lundi 4 mai dans Africanews Today.

Le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé sur ses désaccords avec la majorité parlementaire et la direction prise par son parti le Pastef.

La hausse des prix du diesel liée au conflit en Iran accélère la transition déjà en cours des telecoms vers une alimentation à l’énergie solaire sur le continent.

L’augmentation des températures à l’échelle mondiale pourrait menacer les athlètes, les supporters et les travailleurs pendant les matchs de la Coupe du monde 2026.

Les dates importantes à retenir cette semaine :

L’Afrique du Sud augmentera les prix des carburants à partir du 6 mai. Le ministre des Ressources minérales et pétrolières a déclaré que ce nouvel ajustement des prix des carburants se fera sur la base de l’évolution des facteurs locaux et internationaux.

Le festival international de musique symphonique d’Alger s’achèvera ce jeudi 7 mai. La 15ème édition de cet événement culturel a rassemblé pendant une semaine des orchestres et des musiciens de renommée mondiale au sein de l’Opéra d'Alger Boualem Bessaïh.

Comme chaque année, le 8 mai marquera la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette date est l’occasion de célébrer le dévouement continu du comité international de la croix-rouge mais aussi de ses volontaires à la cause humanitaire mondiale.

Le Kenya et la France co-organiseront le sommet « Africa Forward : des partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance ». Le Président de la République française et les chefs d’État et de gouvernement africains sont attendus dans la capitale kényane Nairobi les 11 et 12 mai.

Le Nigeria se voit confier un rôle clé au sein de l’Union africaine pour le mois de mai. Les autorités assurent la présidence mensuelle du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’organisation.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies consacrera une partie de ses travaux du mois de mai à la promotion de la stabilité et du développement des pays africains.