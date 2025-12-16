Le carnaval des chiens de Lagos développe la culture canine au Nigéria

Des chiens vêtus de costumes et de tenues de marque ont défilé sur une passerelle au Nigeria, à l'occasion du retour du carnaval annuel des chiens de Lagos. Des centaines de chiens, allant de races locales à des bouledogues, des huskies et des caniches importés, se sont pavanés le long du tapis rouge.

"La plupart des Nigérians n'apprécient pas les chiens. Ils pensent que les chiens ne servent qu'à des fins de sécurité, mais je pense qu'ils devraient être célébrés parce qu'ils sont bien plus qu'un simple moyen de sécurité, vous savez, du matériel. Ils peuvent être aimés, et ils peuvent aussi aimer. Ce sont de très bons compagnons et ils sont très gentils. Les chiens sont les amoureux les plus inconditionnels que j'aie jamais rencontrés", a expliqué Cathrine Mbanu, propriétaire de chien.

Les propriétaires des chiens ont pu montrer leurs animaux mais aussi rencontrer d'autres propriétaires partageant les mêmes valeurs.

"Je suis toujours très excitée à l'idée d'habiller Coco. C'est toujours un défi de trouver la meilleure tenue pour ma petite fille. Sa mère est une fashionista, et elle doit donc toujours s'habiller au mieux parce qu'elle est aussi ma petite fashionista.", s'est confiée Nkechi Obichere, propriétaire du chien.

Même si le nombre de participants a diminué par rapport aux années précédentes, Jackie Idimogu, organisatrice du carnaval canin de Lagos, se réjouit que la communauté canine se développe : "Il est important que nous amenions nos chiens à des carnavals comme celui-ci pour qu'ils puissent se socialiser. La socialisation des animaux de compagnie est essentielle pour avoir un animal bon et responsable à la maison. Si vous prenez un chien ou un chat et que vous l'enfermez dans la maison, vous obtiendrez un chien agressif, un chat agressif, un chien isolé qui ne sait pas ce que signifie être social. Ainsi, imiter la culture perçue comme occidentale et l'habiter au Nigeria, c'est sortir les chiens, les tenir en laisse, porter de beaux vêtements. Il est devenu normal d'être vu, vous savez, dans les rues de Lagos.", a-t-elle délcaré.

Ce carnaval est également l’occasion de faire prendre conscience au public de la façon dont ils doivent traiter leurs animaux**.**