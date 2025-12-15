Egypte : les colosses de Memnon retrouvent leur lustre d'antan

Une renaissance que l'Egypte attendait avec impatience. Il aura fallu 20 années de rénovation avant que ces deux colosses de Memnon ne puissent enfin s'élever dans le ciel de la nécropole de Thèbes à Louxor.

Le redressement de ces deux statues jumelles a eu lieu dimanche, elles mesurent 14,5 mètres et 13,6 mètres de haut. Elles représentent Amenhotep III assis les mains sur les cuisses, coiffés du némès et de la double couronne, portant une barbe et un pagne royal plissé. Un séisme survenu il y a environ 1200 ans avait détruit ces monuments de même que le temple funéraire de ce pharaon : quand ils ont trouvé ces statues, ils les ont trouvées séparées dans un état de conservation très fragmentaire, et bien sûr ils ont dû travailler pendant plus de 19 ans pour tout rassembler et rassembler toutes les pièces et aujourd'hui nous célébrons l'achèvement souligne Mohamed Ismail, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités.

Le temple funéraire d’Amenhotep III, surnommé le « Temple des millions d’années », fut érigé au XIVᵉ siècle avant J.-C., à l’apogée de la civilisation égyptienne. Amenhotep III, fut l'un des pharaons les plus importants du Nouvel Empire, a régné pendant 500 ans période considérée comme la période la plus prospère de l'Égypte antique.

"Ce projet a en tête, et j'espère que nous avons réalisé, non seulement ce que nous avions projeté dans notre projet, mais aussi nos rêves, de sauver les derniers vestiges d'un temple autrefois prestigieux. C'était le plus grand de tous" explique la cheffe de la mission archéologiqueHourig Sourouzian

Le pharaon, dont la momie est exposée dans un musée du Caire, a régné entre 1390 et 1353. C'est à cette période que fut érigé son temple mortuaire, où se trouvent les Colosses de Memnon, et un autre temple, Soleb, en Nubie.