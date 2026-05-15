Kenya : le commerce des reptiles de compagnie décime les populations de ces espèces

Le commerce d'animaux sauvages au Kenya a connu une forte expansion au cours de la dernière décennie, le nombre de reptiles élevés en captivité et exportés comme animaux de compagnie exotiques ayant été multiplié par dix, selon un rapport publié jeudi par World Animal Protection.

Bien que ce commerce soit légal, 77 % des espèces concernées ont vu leurs populations diminuer à l'état sauvage, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur viabilité.

Le commerce de reptiles vivants a connu une forte hausse, passant de 8 551 en 2013 à 86 330 en 2023, selon le rapport, qui a analysé les données du Kenya issues de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Le nombre total d'animaux vivants commercialisés au cours de la même période s'élevait à plus de 870 000, précise le rapport, qui décrit le Kenya comme « un fournisseur de plus en plus important pour les marchés mondiaux des animaux de compagnie et des produits de luxe issus de la faune sauvage ».

Le commerce d'espèces sauvages est une industrie mondiale qui brasse des milliards de dollars et concerne des millions d'animaux chaque année.

Selon le rapport, les reptiles les plus commercialisés au Kenya sont notamment les caméléons et les tortues, les principaux marchés se situant en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong, en Indonésie, à Taïwan, en Thaïlande et en Espagne.

En 2013, le Kenya a adopté la loi sur la conservation et la gestion de la faune sauvage afin de réglementer l'élevage en captivité et de lutter contre la recrudescence du braconnage.

Mais Patrick Muinde, chercheur principal chez World Animal Protection, a déclaré que la loi comportait des lacunes et que le contrôle présentait d'importantes failles.

M. Muinde a déclaré à l'AFP que cette augmentation des échanges commerciaux était « très préoccupante ».

« Cela reflète un système qui traite les êtres sensibles comme de simples marchandises plutôt que comme des êtres vivants », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les animaux provenaient généralement d'élevages surpeuplés et insalubres qui présentaient également des risques pour la santé publique.

Le rapport a également mis en évidence des divergences entre les chiffres fournis par les exportateurs et ceux des importateurs, avec plus de 84 000 tortues léopards et plus de 30 000 caméléons de deux espèces différentes dont on ignore la destination.

« Le commerce légal n'est pas automatiquement synonyme de commerce durable », a déclaré Tennyson Williams, directeur régional de World Animal Protection.

« Si l'on continue à prélever des espèces sauvages dans leur milieu naturel, on risque d'épuiser ce milieu, ce qui créera un déséquilibre dans l'écosystème », a-t-il ajouté, soulignant que l'organisation s'oppose au commerce d'espèces sauvages, qu'il soit légal ou illégal.

Ces derniers mois, le trafic de fourmis a fait la une des journaux au Kenya, plusieurs personnes, dont des étrangers, ayant été arrêtées alors qu'elles tentaient de quitter le pays avec des milliers de fourmis.