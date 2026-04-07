Nigéria : à Lagos, le carnaval Fanti célèbre un héritage afro-brésilien

Couleurs vives, costumes spectaculaires et musique entraînante : le carnaval Fanti a une nouvelle fois animé les rues de Lagos, au Nigeria.

Cet événement emblématique, aussi appelé carnaval de Lagos, met en lumière un héritage culturel unique, à la croisée de l’Afrique de l’Ouest et du Brésil.

Chaque année, habitants, touristes et groupes culturels se rassemblent pour assister à des défilés hauts en couleur, mêlant danses, performances artistiques et traditions ancestrales. « Je suis déjà allée au Brésil… J’adore l’énergie et la richesse artistique qu’ils créent. Peu importe que l’on gagne ou non, nous restons tous amis », confie Glamour Sandra, participante fidèle.

Au-delà du spectacle, le carnaval Fanti raconte une histoire profonde. Celle des Afro-Brésiliens, descendants d’anciens esclaves revenus du Brésil au XIXe siècle. Installés à Lagos, ils ont introduit des éléments culturels tels que la samba, certaines pratiques religieuses et l’esprit carnavalesque, désormais ancrés dans l’identité de la ville.

Pour de nombreux participants, cet événement est aussi un devoir de mémoire. « Ce carnaval est très important pour l’histoire de Lagos… Il est essentiel de préserver cela pour les générations futures », souligne Ademola Oduyebo.

Relancé ces dernières années par les autorités locales et les acteurs culturels, le carnaval vise à valoriser et transmettre cet héritage unique. Il s’impose aujourd’hui comme l’un des festivals culturels majeurs d’Afrique de l’Ouest.

Certains appellent toutefois à renforcer les liens avec ses racines. « C’est une culture afro-brésilienne… Nous aimerions voir davantage de collaboration avec le Brésil », explique Kolawole Fatai.

Entre tradition et modernité, le carnaval Fanti incarne ainsi un pont vivant entre deux continents, célébrant à la fois l’histoire, l’identité et la diversité culturelle de Lagos.