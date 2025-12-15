USA : le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts

Le monde du cinéma sous le choc aux États-Unis après la découverte dimanche du corps sans vie du réalisateur Rob Reiner et de son épouse Michele Singer dans leur maison du quartier de Brentwood, à Los Angeles en Californie. Le réalisateur avait 78 ans, son épouse 68.

Une enquête pour "homicide apparent" a été ouverte, alors que des médiais soulignent que le couple serait mort des suites de coups de couteau. Un meurtre présumé dont les mobiles restent inconnus et aucun suspect n’a encore été interpellé.

Rob Reiner est le réalisateur de ‘’Quand Harry rencontre Sally’’, ou encore ‘’ Stand by Me’’. Il a embrassé la carrière de réalisateur en 1984 après celle d’acteur débutée en 1970, après des petits rôles à la télévision dans les années 1960. Son film ‘’ Des hommes d’honneur’’ avait été nommé aux oscars en 1993.

Il a réalisé au total 23 longs-métrages. Des hommages pleuvent depuis sa disparition. Reiner est décrit comme un ‘’ véritable titan visionnaire’’ ou encore comme ‘’ l’un des plus grands réalisateurs de notre époque’’. Des hommages venant de la planète du 7 art.