Soudan : des tatouages pratiqués sur des enfant depuis des siècles

Des enfants dont de très jeunes ont été tatoués, c’est ce que révèlent des chercheurs américains de l'université d'État de l'Arizona et de l'université. Ils ont scanné les corps de personnes appartenant à ce qui est aujourd'hui le Soudan.

''Certains de ces tatouages remontent à des centaines, voire des milliers d'années. ‘’Nous avons trouvé bien plus que ce que nous avions prévu, et nous avons ajouté 25 nouveaux individus à un recueil de seulement 30 qui avait été publié précédemment. Nous avons donc presque doublé le nombre de tatouages connus. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que nous en avons trouvé sur des enfants en bas âge, des tout-petits, et même un tatouage possible sur un nourrisson âgé de 7 mois et demi à 10 mois et demi. Le nombre de tatouages sur de très jeunes enfants a donc été une découverte très surprenante. Nous ne nous y attendions pas du tout. Eh bien, cela nous en dit long sur la culture, vous savez, de voir cela, en particulier que ces très jeunes enfants sont tatoués. Cela soulève beaucoup plus de questions que nous n'avons pu répondre avec cette seule enquête, même si nous avons interrogé plus de 1 000 personnes.’’, explique Brenda Baker chercheure.

Brenda et Anne Austin ont mené une enquête sur plus de 1 000 individus découverts sur trois sites différents au Soudan et couvrant la période allant de 350 avant notre ère à 1400 de notre ère. Utilisant une technologie d'imagerie multispectrale.

''Lorsque nous examinons des restes humains - ces personnes sont mortes il y a plus de mille ans - dans de nombreux cas, leur peau a changé de couleur et même de texture en raison de ce long processus. L'examen de la peau révèle un grand nombre de changements différents que l'on suppose être dus à ce processus. Mais une fois que nous avons commencé à trouver des motifs de tatouage et à savoir ce qu'il fallait rechercher, nous avons pu voir certains de ces tatouages à l'œil nu et les vérifier par imagerie infrarouge.'', raconte Anne Austin chercheure.

Ces tatouages pourraient avoir été pratiqués comme traitement préventif ou curatif contre des maladies telles que la malaria en Afrique de l’Est.