Nigéria : les fidèles musulmans rassemblés à Lagos pour l'Aïd-al-Kabir

Les fidèles musulmans se sont rassemblés mercredi à Lagos pour prier à l’occasion de l’Aïd al-Kabir, l’une des fêtes les plus importantes de l’islam.

Vêtus de costumes traditionnels, les pratiquants sont arrivés tôt le matin dans les mosquées et sur les lieux de prière en plein air pour les prières collectives commémorant l’Aïd al-Kabir, également connu sous le nom de Fête du Sacrifice.

« Malgré la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous ne pouvez pas renoncer à l'adoration d'Allah, à la dévotion envers Allah subhanahu wa ta'ala (Gloire à Dieu, que toute louange Lui revienne à Lui seul), en pensant que, à cause des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous ne devez pas adorer Allah le Tout-Puissant. Même si nous sommes confrontés à des problèmes au Nigeria aujourd’hui, la règle et la norme que nous pouvons suivre pour corriger nos erreurs consistent à respecter les règles et les normes d’Allah en suivant ce que le Saint Coran nous a enseigné, en adorant Allah et en agissant en conséquence. », a déclaré Yakub Kamarudeen, religieux musulman.

L’Aïd al-Kabir, également connu sous le nom d’Aïd al-Adha, honore la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils en obéissance au commandement de Dieu avant qu’un bélier ne soit fourni à sa place, selon la tradition islamique.

« L’une des raisons pour lesquelles l’Aïd est si important pour nous, musulmans, c’est que nous venons ici pour prier Dieu, pour Le remercier de nous permettre de vivre cette belle journée alors que nous célébrons l’Aïd. Une autre signification de cette journée est que nous partageons notre amour avec notre famille. C’est ici que l’on retrouve des personnes que l’on n’a pas vues depuis un an, et c’est ici que l’on se retrouve pour partager cet amour. », a expliqué Mahammad Ahmad, fidèle musulman.

Après les prières, de nombreuses familles musulmanes devraient abattre des béliers et partager la viande avec leurs proches, leurs voisins et les plus démunis, conformément à l’esprit de sacrifice et de charité associé à cette fête.

L’Aïd al-Kabir est célébré chaque année par les musulmans du monde entier pendant la saison du pèlerinage du Hadj en Arabie saoudite.