Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Football : Mbappé et le PSG convoqués aux Prud'hommes le 17 novembre

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé, à droite, montre son maillot avec le président du PSG Nasser Al-Khelaifi lors d'une conférence de presse le 23 mai 2022   -  
Copyright © africanews
Michel Spingler/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

France

Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain sont attendus aux prud’hommes de Paris le 17 novembre. A l’ordre du jour, un litige financier opposant les deux parties.

Une énième procédure judiciaire entre le PSG et son ancien employé qui réclame 55 millions d’euros correspondant aux trois derniers mois de salaires de son contrat de travail. L'attaquant parle aussi de primes qu'il n'aurait pas perçues.

Le Paris Saint-Germain a toujours refusé de signer le chèque. Invoquant un accord verbal avec le joueur parti du club sans indemnité de transfert.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.