Football : Mbappé et le PSG convoqués aux Prud'hommes le 17 novembre

France
Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain sont attendus aux prud’hommes de Paris le 17 novembre. A l’ordre du jour, un litige financier opposant les deux parties.
Une énième procédure judiciaire entre le PSG et son ancien employé qui réclame 55 millions d’euros correspondant aux trois derniers mois de salaires de son contrat de travail. L'attaquant parle aussi de primes qu'il n'aurait pas perçues.
Le Paris Saint-Germain a toujours refusé de signer le chèque. Invoquant un accord verbal avec le joueur parti du club sans indemnité de transfert.
