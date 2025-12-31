Bienvenue sur Africanews

Real Madrid : Kylian Mbappé blessé au genou gauche

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a été diagnostiqué d'une entorse au genou gauche.   -  
By Rédaction Africanews

avec AP

Espagne

L’année 2025 se termine dans la douleur pour Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid s'est blessé au genou gauche, a annoncé mercredi le club de football espagnol.

Dans un bref communiqué, l’équipe madrilène a révélé que la superstar avait été diagnostiquée d’une entorse, sans donner de calendrier pour son rétablissement.

Selon le quotidien français L’Équipe, Kylian Mbappé pourrait être absent au moins trois semaines. Le journal a ajouté que l’attaquant français souffrirait depuis plusieurs semaines d’un problème au niveau du ligament externe. Une IRM réalisée ce mercredi matin aurait révélé une lésion nécessitant des soins et du repos.

Le joueur sera donc forcé de souffler après une année intense. Au début du mois, Mbappé a inscrit son 59e but pour Madrid en 2025, égalant le record du club pour le plus grand nombre de buts en une année, détenu par Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé termine également l’année en tête du classement provisoire des meilleurs buteurs de la Liga et de la Ligue des Champions pour la saison en cours.

