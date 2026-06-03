Mondial 2026 : le match RDC-Chili annulé en Espagne à cause d’Ebola

La sélection nationale de la République démocratique du Congo voit sa préparation pour la Coupe du monde 2026 perturbée après l’annulation de son match amical contre le Chili, initialement programmé le 9 juin en Espagne.

La décision a été prise par les autorités municipales de La Línea de la Concepción, une ville située dans la province de Cadix, en Andalousie. Le maire a signé un arrêté interdisant la rencontre, invoquant des préoccupations sanitaires liées à l’épidémie d’Ebola actuellement en cours en RDC.

Selon la municipalité, cette mesure repose sur le principe de précaution. Les services de santé locaux auraient recommandé de ne pas autoriser l’événement, estimant que des risques potentiels pour la santé publique ne pouvaient être totalement écartés.

Cette annulation intervient alors que les Léopards poursuivent leur préparation avant leur participation historique à la Coupe du monde 2026. Avant d’affronter le Chili, les Congolais doivent déjà disputer un autre match de préparation face au Danemark en Belgique.

Une préparation compliquée avant le Mondial

La RDC s’apprête à retrouver la scène mondiale du football pour la première fois depuis 1974, année où le pays, alors appelé Zaïre, avait participé à la compétition.

Lors de la phase de groupes du Mondial 2026, les Léopards évolueront dans la poule K. Ils débuteront leur tournoi face à l’équipe du Portugal avant d’affronter la Colombie puis l’Ouzbékistan.

L’annulation du duel contre le Chili représente un contretemps pour le staff congolais, qui comptait sur cette rencontre pour peaufiner les derniers réglages avant le début de la compétition.

La décision des autorités espagnoles intervient dans un contexte de vigilance accrue autour de l’épidémie d’Ebola qui touche certaines régions de la RDC. Bien qu’aucune information ne fasse état d’un risque direct lié à la délégation sportive congolaise, les responsables municipaux ont préféré privilégier une approche prudente.

Cette mesure suscite déjà des réactions dans le monde du football, alors que la sélection congolaise poursuit sa préparation en vue d’un rendez-vous mondial particulièrement attendu par ses supporters.