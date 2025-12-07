Relégué sur le banc, Mohamed Salah envisage un départ de Liverpool

Pour la troisième fois d’affilée, Mohamed Salah a été laissé sur le banc lors du match contre Leeds.

Mohamed Salah n’est même pas entré en jeu, une première depuis des années. Pourtant, lors des 12 premières journées, il était titulaire indiscutable et avait disputé l’intégralité de presque tous les matchs.

Un traitement humiliant pour le joueur, qui a refusé des contrats colossaux (plus de 100 millions d’euros par an en Arabie saoudite) pour prolonger avec Liverpool en avril 2025.

L'attaquant égyptien se sent trahi par le club. Ses propos, rapportés par des médias britanniques, sont sans appel : « J’ai tout donné pour Liverpool. J’ai refusé des fortunes pour rester, et maintenant, on me traite comme un joueur de troisième division. On m’a jeté aux poubelles. » Le troisième meilleur buteur de l’histoire du club (250 buts en 420 matchs) a signé en avril un nouveau contrat avec Liverpool.

Salah a marqué 34 buts et délivré 23 passes décisives la saison dernière, contribuant énormément au titre de champion d’Angleterre. Liverpool champion en titre a dégringolé à la huitième place du classement.