L’Iran réévalue ses prix de carburant pour maîtriser les coûts

Des automobilistes font le plein dans une station-service à Téhéran, en Iran, le samedi 13 décembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Iran

L’Iran a introduit samedi un nouveau palier tarifaire pour l’essence subventionnée, marquant la première révision significative depuis 2019.

Les automobilistes bénéficient désormais de 60 litres par mois au tarif de 15 000 rials par litre, les 100 litres suivants à 30 000 rials, et toute quantité supplémentaire à 50 000 rials.

Malgré cette augmentation, les prix restent parmi les plus bas au monde. L’Agence internationale de l’énergie estime les subventions pétrolières iraniennes à 52 milliards de dollars en 2022. Les économistes alertent sur leur impact sur l’inflation et le déficit budgétaire, déjà élevé.

La précédente hausse de 2019 avait déclenché des manifestations dans plus de cent villes, réprimées avec au moins 321 morts selon Amnesty International. Le gouvernement espère que la nouvelle structure permettra de modérer la consommation de carburant tout en finançant les besoins publics.

Le ministre du Pétrole, Mohsen Paknejad, a indiqué que les prix seraient révisés tous les trois mois, tandis que certains citoyens doutent que de nouvelles protestations puissent influencer la politique gouvernementale.

