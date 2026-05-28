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Invictus signe un accord de partage de production avec le gouvernement zimbabwéen

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa   -  
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AP
By Ali Bamba

avec Reuters

Zimbabwe

La société australienne Invictus Energy (IVZ.AX) a signé mercredi un accord de partage de la production pétrolière (PPSA) avec le Zimbabwe, une étape décisive dans le cadre du développement de son projet gazier de Cabora Bassa, ont déclaré des responsables de l'entreprise.

Lors de la cérémonie de signature à Harare, Scott Macmillan, PDG d’Invictus, a déclaré que le PPSA serait un modèle hybride, ce qui signifie que l’État pourrait choisir entre percevoir une partie des bénéfices ou une partie du gaz qui sera finalement produit.

Le Zimbabwe, représenté par plusieurs ministres, dont le ministre des Finances, a signé l’accord avec Geo Associates, une filiale détenue majoritairement par Invictus Energy

Invictus se prépare à forer son prochain puits d'exploration Musuma-1 au cours du second semestre 2026, avec pour objectif 1,2 billion de pieds cubes de gaz et 73 millions de barils de condensats, a précédemment indiqué la société

En 2023, Invictus a annoncé d'importantes découvertes de gaz à condensats sur son gisement de Mukuyu, ouvrant potentiellement une nouvelle frontière pétrolière et gazière à l'intérieur des terres au Zimbabwe.

Saluant le PPSA, le ministre des Finances du Zimbabwe, Mthuli Ncube, a déclaré que cet accord était la preuve que ce pays d'Afrique australe était déterminé à exploiter ses ressources naturelles pour les générations futures.

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