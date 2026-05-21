Les États-Unis arraisonnent un pétrolier iranien dans le golfe d’Oman

L’armée américaine a annoncé mercredi avoir intercepté et fouillé le pétrolier M/T Celestial Sea, battant pavillon iranien, dans le golfe d’Oman.

Le navire est soupçonné d'avoir tenté de violer le blocus maritime imposé par Washington à la mi-avril pour contraindre Téhéran à rouvrir le détroit d’Ormuz et à accepter un accord de paix. Selon le Commandement central américain (CENTCOM), il s’agit du cinquième navire commercial arraisonné depuis l’instauration du blocus, quelques jours après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu dans la région. Le pétrolier a été redirigé après avoir été identifié comme se dirigeant vers un port iranien.

Cette opération intervient deux jours après que Donald Trump a révélé avoir annulé des frappes militaires prévues contre l’Iran. Lors d’une déclaration lundi, le président américain a expliqué avoir préparé « une attaque de très grande envergure » pour mardi, mais l’avoir reportée à la demande de ses alliés du Golfe, qui estiment être proches d’un accord avec Téhéran. « Ils m’ont demandé d’attendre deux à trois jours », a-t-il précisé.

Un blocus qui s’étend et une économie mondiale sous tension avant les sanctions américaines, l’Iran autorisait le passage de certains navires, tout en leur imposant des frais exorbitants, une pratique critiquée comme une prise en otage de l’économie mondiale. Selon l’armée américaine, 1 550 navires en provenance de 87 pays sont actuellement bloqués dans le golfe Persique.

Trois mois de guerre et un statu quo persistant. La guerre, déclenchée par des frappes aériennes américaines et israéliennes le 28 février, entre dans son troisième mois. Malgré les pressions, Téhéran maintient son contrôle sur le détroit d’Ormuz, tandis que Washington renforce son blocus, ciblant désormais aussi les navires liés à l’Iran en dehors du Moyen-Orient.