Iran : de fortes pluies suivies d'inondations causent d'énormes dégâts

Un homme patauge dans la boue après une crue soudaine dans le village d'Imamzadeh Davood, au nord-ouest de Téhéran, en Iran, le jeudi 28 juillet 2022.   -  
Copyright © africanews
Vahid Salemi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
By Ali Bamba

Iran

En Iran, des inondations ont causé d'énormes dégâts matériels à la suite de fortes précipitations dans l'ouest du pays.

Des routes endommagées, des maisons et des infrastructures détruites, c'est ce que rapporte l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

Selon le média, une ville près d'Abdanan a reçu 52 millimètres de pluie en 45 minutes, ce qui a provoqué des inondations soudaines.

Les précipitations totales ont atteint 73 millimètres à la fin de la journée, a ajouté le rapport.

Environ 40 propriétés ont été touchées par les inondations, selon Behzad Noumohammadi, le gouverneur local.

Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat dans cette région qui compte environ 3 000 habitants.

