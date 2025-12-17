La Russie menace d'étendre ses opérations en Ukraine en cas d'échec des négociations

Le président russe Vladimir Poutine a averti mercredi que Moscou chercherait à étendre ses gains en Ukraine si Kiev et ses alliés occidentaux rejetaient les exigences du Kremlin dans les négociations de paix.

S'exprimant lors d'une réunion annuelle avec les hauts responsables militaires, Poutine a déclaré que Moscou préférerait atteindre ses objectifs et « éliminer les causes profondes du conflit » par des moyens diplomatiques, mais il a ajouté que « si la partie adverse et ses protecteurs étrangers refusaient d'engager un dialogue substantiel, la Russie libérerait ses terres historiques par des moyens militaires ».

Le président américain Donald Trump a lancé une vaste offensive diplomatique pour mettre fin à près de quatre ans de combats après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, mais les efforts de Washington se sont heurtés à des exigences fortement contradictoires de la part de Moscou et de Kiev.

« Nous sommes prêts à mener des négociations et à résoudre tous les problèmes qui se sont posés ces dernières années par des moyens pacifiques. L'administration américaine se montre disposée à le faire, et nous menons un dialogue avec elle. J'espère qu'il en sera de même avec l'Europe », a déclaré M. Poutine lors de la réunion.

Mais Poutine a ajouté que négocier la paix avec les Européens était « peu probable ».

« Si ce n'est pas avec les politiciens actuels, alors avec un changement des élites politiques en Europe », a-t-il déclaré.

L'Ukraine et ses alliés européens considèrent les actions de la Russie comme une violation de la souveraineté ukrainienne et un acte d'agression non provoqué.

Poutine a déclaré que « l'armée russe a pris et maintient fermement l'initiative stratégique sur toute la ligne de front » et a averti que Moscou allait étendre une « zone tampon de sécurité » le long de la frontière russe.

Il a également salué la puissance militaire croissante de la Russie et a particulièrement souligné la modernisation de son arsenal atomique, notamment le nouveau missile balistique à portée intermédiaire Oreshnik à capacité nucléaire qui, selon lui, entrera officiellement en service ce mois-ci.

La Russie a testé pour la première fois une version conventionnelle de l'Oreshnik pour frapper une usine ukrainienne en novembre 2024, et Poutine s'est vanté qu'il était impossible de l'intercepter.

Ses déclarations fermes font suite à plusieurs cycles de négociations qui ont eu lieu cette semaine entre des responsables ukrainiens, américains et européens au sujet d'un plan de paix élaboré par les États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré après avoir rencontré les envoyés américains à Berlin que le document pourrait être finalisé dans les prochains jours, après quoi les envoyés américains le présenteront au Kremlin.

Poutine souhaite que toutes les zones situées dans quatre régions clés capturées par ses forces, ainsi que la Crimée, annexée illégalement en 2014, soient reconnues comme territoire russe. Il a également exigé que l'Ukraine se retire de certaines zones de l'est du pays qui n'ont pas encore été capturées par les forces de Moscou.

Le Kremlin insiste également pour que l'Ukraine renonce à sa candidature à l'OTAN et prévient qu'il n'acceptera le déploiement d'aucune troupe des membres de l'OTAN et les considérera comme une « cible légitime ».

Zelenskyy s'est déclaré prêt à renoncer à la candidature de l'Ukraine à l'OTAN si les États-Unis et d'autres pays occidentaux accordaient à Kiev des garanties de sécurité similaires à celles offertes aux membres de l'OTAN.

Dans le même temps, Zelenskyy a rejeté les demandes de Moscou visant à retirer ses troupes d'autres zones que la Russie n'a pas réussi à conquérir par la force.