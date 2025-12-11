L'Éthiopie tiendra des élections générales le 1er juin 2026

Ethiopie
La Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a annoncé que le pays tiendra ses 7e élections générales le 1er juin 2026.
Des préparatifs pré électoraux sont actuellement en cours dont une série d'activités visant à garantir le bon déroulement du scrutin national.
Parmi elles l’organisation des bureaux locaux et l’aménagement adéquat des bureaux de vote afin qu’ils soient propices au vote. Elle a en outre souligné que les partis politiques ont reçu une formation destinée à les aider à faire connaître leurs programmes aux électeurs.
L'enregistrement des candidats se fera à l'aide d'un logiciel développé par la Commission, a-t-elle expliqué, ajoutant que les partis politiques et les candidats indépendants pourront s'inscrire via la plateforme numérique.
L'inscription des électeurs se fera à l'aide du même logiciel, mais aussi manuellement, a déclaré la présidente.
La NEBE est également en train de finaliser le développement d'un logiciel d'enregistrement pour les observateurs électoraux.
