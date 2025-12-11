Bienvenue sur Africanews

L'Éthiopie tiendra des élections générales le 1er juin 2026

Des agents électoraux transportent des urnes sous la pluie depuis un centre de distribution vers les bureaux de vote, dans la capitale Addis-Abeba, en Éthiopie, 20 juin 2021   -  
Copyright © africanews
Ben Curtis/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Ethiopie

La Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a annoncé que le pays tiendra ses 7e élections générales le 1er juin 2026.

Des préparatifs pré électoraux sont actuellement en cours dont une série d'activités visant à garantir le bon déroulement du scrutin national.

Parmi elles l’organisation des bureaux locaux et l’aménagement adéquat des bureaux de vote afin qu’ils soient propices au vote. Elle a en outre souligné que les partis politiques ont reçu une formation destinée à les aider à faire connaître leurs programmes aux électeurs.

L'enregistrement des candidats se fera à l'aide d'un logiciel développé par la Commission, a-t-elle expliqué, ajoutant que les partis politiques et les candidats indépendants pourront s'inscrire via la plateforme numérique.

L'inscription des électeurs se fera à l'aide du même logiciel, mais aussi manuellement, a déclaré la présidente.

La NEBE est également en train de finaliser le développement d'un logiciel d'enregistrement pour les observateurs électoraux.

