Éthiopie : les électeurs aux urnes pour les élections législatives

En Éthiopie, 50 millions d’électeurs sont attendus aux urnes lundi à l’occasion des élections législatives.

Les députés issus de ce scrutin doivent élire à leur tour le futur Premier ministre du pays. Le sortant Abiy Ahmed brigue un nouveau mandat alors qu’il est au pouvoir depuis 2018.

Sa formation politique, le Parti de la Prospérité est donné favori. Il affronte une opposition minée par des conflits internes sur fond de divisions ethniques.

Cette élection ''pourrait d’être l’une des moins compétitives des sept scrutins nationaux organisés depuis l’introduction du multipartisme en Éthiopie en 1991'', selon des analystes.

Le Parti de la Prospérité d’Abiy Ahmed avait remporté 96 % des sièges lors des dernières élections en 2021.

Le vote du 1er juin se déroule dans un contexte marqué des tensions au Tigré. La région peine à se remettre du conflit meurtrier qui a opposé l’armée aux rebelles entre 2020 et 2022. Depuis aucune élection n’est organisée dans sa partie septentrionale.

Des observateurs de l’Union africaine, dont le siège se trouve à Addis-Abeba, ainsi que de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), organisation régionale d’Afrique de l’Est, surveillent le déroulement du scrutin de lundi.

Toutefois, selon une source de l’Union européenne, le gouvernement éthiopien n’a pas accepté la proposition de l’UE d’envoyer une mission d’observation électorale.

Les résultats du vote seront connus dans une dizaine de jours.