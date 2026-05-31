Ethiopie : la ville natale d'Abiy Ahmed profite de la notoriété de son héros

Des affiches du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed jalonnent la route menant à Beshasha, ville natale de cet enfant du pays, qui s'apprête à consolider son pouvoir lors des élections générales du 1er juin.

Au pouvoir depuis 2018, Abiy est le premier membre de la communauté oromo à diriger le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Les Oromos forment le plus grand des quelque 80 groupes ethniques d'Éthiopie, mais se sont sentis marginalisés pendant des décennies.

L'accession au pouvoir d'Abiy est source de fierté pour beaucoup à Beshasha, une bourgade rurale d'environ 8 000 habitants où le Premier ministre est né en 1976 dans une famille modeste.

« C'était quelque chose d'entièrement inattendu. Avant, on nous disait qu'un Oromo ne pourrait jamais accéder au pouvoir », a confié aux journalistes de l'AFP Haider Fayidi, commerçant de 29 ans — les reporters étant accompagnés en permanence lors de leur visite à Beshasha par un responsable local.

« Nous n'aurions jamais pensé que le dirigeant de l'Éthiopie serait de cette ville. »

L'ascension d'Abiy est d'autant plus surprenante qu'il a été initialement choisi pour briguer le pouvoir par une coalition gouvernementale largement contestée dans la rue, notamment par les Oromo.

Ces derniers, qui représentent environ un tiers des 130 millions d'Éthiopiens, ont vu pendant des décennies leurs revendications de droits politiques et de reconnaissance de leur identité, de leur culture et de leur langue, étouffées par les régimes successifs qui ont gouverné ce pays de la Corne de l'Afrique depuis le XIXe siècle.

La période de grâce d'Abiy a été terminée, sur la scène internationale comme dans certaines régions d'Éthiopie, par les critiques adressées à son régime, jugé de plus en plus autoritaire. Son Parti de la prospérité, fondé peu après son arrivée au pouvoir, détient un écrasant 96 % des sièges au parlement sortant.

L'« Abiymania » semble pourtant bien vivace à Beshasha, située dans une région caféière à environ 400 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Addis-Abeba.

Une réputation écornée

Malgré sa taille modeste, la ville bénéficie de projets de modernisation et de travaux de construction qu'Abiy a principalement consacrés aux grandes villes et à certaines zones reculées bien précises. Des maisons et une bibliothèque sortent de terre, et de nombreux petits commerces flambant neufs bordent la route impeccablement goudronnée venant de Jimma, la grande ville la plus proche en Oromia.

« Nous n'espérions même pas voir des routes comme celle-ci construites ici. En seulement huit ou neuf mois, ils ont achevé des projets qui ont complètement transformé la région », a déclaré Fayidi.

« Durant cette période, on peut dire que de grands progrès ont été accomplis », a abondé Fuad Raya, administrateur du district depuis près de deux ans.

Abdulqadir Abagaron, 59 ans, agriculteur de Beshasha qui connaissait Abiy avant qu'il ne devienne Premier ministre, a tressé des lauriers au dirigeant du pays.

« C'était vraiment un enfant exceptionnel. Déjà à l'époque, c'était quelqu'un qui œuvrait sans relâche pour la paix », a-t-il confié aux journalistes de l'AFP.

En 2019, Abiy a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur de la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée voisine, après deux décennies de conflit puis de relations tendues.

Mais la guerre qu'Abiy a menée entre 2020 et 2022 contre la région dissidente du Tigré à terni son image d'homme de paix. Ce conflit a coûté la vie à au moins 600 000 personnes, et depuis trois ans, les relations avec l'Érythrée se sont à nouveau dégradées, faisant craindre un nouveau conflit.

Tous les habitants de Beshasha qui se sont exprimés auprès de l'AFP ont indiqué qu'ils votaient pour Abiy, qui se présente au parlement dans la circonscription incluant sa ville natale. Le Premier ministre devrait voter le 1er juin à Beshasha, où des dizaines d'habitants nettoient déjà les rues en prévision de son arrivée.