Nigeria : la défense de Nnamdi Kanu dénonce sa condamnation pour terrorisme

Un tribunal nigérian a reconnu jeudi le chef séparatiste Nnamdi Kanu coupable des sept chefs d'accusation de terrorisme retenus contre lui et l'a condamné à la prison à vie.

Kanu a fondé le Peuple indigène du Biafra (IPOB), qui a été accusé de terrorisme et d'exécutions extrajudiciaires dans la région sud-est du pays, où il a appelé à la création d'un État indépendant.

Les chefs d'accusation retenus contre M. Kanu, qui a rejeté l'autorité de la Cour, comprennent la perpétration d'actes de terrorisme, l'émission et l'application violente d'ordonnances de maintien à domicile qui immobilisent la région du sud-est tous les lundis, la fourniture de conseils sur la fabrication de bombes destinées à être utilisées contre des installations gouvernementales et l'incitation à la violence.

Le juge James Omotosho a déclaré à la Cour que le "droit à l'autodétermination est un droit politique", mais il a ajouté que "toute autodétermination qui n'est pas réalisée dans le respect des droits de l'homme est un droit politique" : "Toute autodétermination qui n'est pas conforme à la constitution du Nigeria est illégale.

Les procureurs avaient requis la peine de mort à l'encontre de Kanu, mais Omotosho a déclaré qu'il avait choisi de faire preuve de clémence.

"Je dois tempérer la justice par la clémence. Le tribunal suivra l'exhortation de Jésus-Christ dans le passage ci-dessus et fera preuve de clémence à l'égard du condamné. En outre, la peine de mort est globalement désapprouvée par la communauté internationale", a déclaré le juge.

Kanu avait cherché à faire revivre l'éphémère Biafra, une région du Nigeria qui avait fait sécession entre 1967 et 1970 et qui avait déclenché la guerre civile nigériane à cette époque. Au moins trois millions de personnes ont été tuées avant que les troupes biafraises ne se rendent.

Kanu a été arrêté en 2021 et ramené du Kenya après avoir manqué de se présenter au tribunal en 2015.

Le mois dernier, Kanu a renvoyé toute son équipe d'avocats et est revenu sur une objection antérieure à la procédure judiciaire. Il a refusé de se défendre contre les accusations portées contre lui.

"Le tribunal n'est pas compétent pour me juger. Mon acte d'accusation ne contient aucune loi écrite au Nigeria", a déclaré M. Kanu au tribunal avant sa condamnation.

Après l'annonce du verdict, Aloy Ejimakor, consultant juridique de Kanu, s'est adressé aux journalistes à l'extérieur du tribunal en déclarant : "Je ne vois pas où tout ce verdict peut être fondé en droit, en logique ou en faits".

"Nous ne sommes pas du tout d'accord avec le jugement. Et nous allons nous battre à partir de maintenant jusqu'à ce que justice soit faite", a-t-il ajouté.

Un cabinet de conseil géopolitique basé à Lagos, SBM Intelligence, a indiqué au début de l'année que l'application violente des ordonnances de maintien à domicile avait fait au moins 700 morts et coûté au pays 7,6 billions de nairas (5,3 milliards de dollars).

Un autre dirigeant séparatiste nigérian, Simon Ekpa, a été condamné en Finlande en septembre pour des accusations de terrorisme.

Ekpa, qui était également citoyen finlandais, a été condamné à six ans de prison pour participation aux activités d'un groupe terroriste, incitation publique à commettre un crime à des fins terroristes et fraude fiscale aggravée.