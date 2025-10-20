Bienvenue sur Africanews

Nigeria : manifestation pour la libération de Nnamdi Kanu

ARCHIVES - Le leader séparatiste du Biafra, Nnamdi Kanu, au centre à droite, s'entretient avec ses avocats à la Haute Cour fédérale d'Abuja, au Nigeria, le 29 janvier 2016.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Nigéria

Des manifestations ont eu lieu pour réclamer la libération de Nnamdi Kanu.

Une contestation qui intervient quelques jours après le rejet de la demande de libération du leader du peuple indigène du Biafra (IPOB), un groupe séparatiste qui milite pour l'indépendance de la région du sud-est du Nigeria.

L’appel à manifester a été lancé par le journaliste Omoyele Sowore. Plusieurs figures publiques, dont l’ancien candidat à la présidentielle Peter Obi, ont apporté un soutien officiel au détenu. Partout dans le pays, les appels à sa libération se multiplient dans un contexte de grogne plus générale aggravée par la hausse des prix et la fin des subventions sur le carburant entre autres. À Abuja la capitale, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants rassemblés.

Détenu depuis 2021, Nnamdi Kanu est accusé de "trahison" et de "terrorisme", des faits qu’il a toujours niés.

L'homme, qui possède aussi la nationalité britannique, a été arrêté pour la première fois en octobre 2015 pour terrorisme. Après une libération sous caution, en 2017, il s’est enfui et a quitté le pays après une descente militaire à son domicile. Le tribunal a ensuite révoqué sa liberté sous caution en mars 2019 et ordonné son arrestation.

Deux ans plus tard, le gouvernement nigérian a annoncé la nouvelle arrestation de Nnamdi Kanu. Une annonce qui a suscité une controverse dans le pays.

En 2022, une cour d'appel a ordonné l'abandon des charges retenues contre lui, mais cette décision a été annulée par la Cour suprême l'année suivante.

Cette mobilisation pour la libération de Nnamdi Kanu intervient à un moment marquant de l’histoire récente du Nigeria : il s’agit du cinquième anniversaire de la répression du mouvement #EndSARS, qui dénonçait les violences policières à Lagos.

