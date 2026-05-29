Comores : des soins à l'étranger sollicités pour l'ancien président Abdallah Sambi

Aux Comores, six anciens Premiers ministres exhorté le président Azali Assoumani à autoriser son prédécesseur, Ahmed Abdallah Sambi, 67 ans actuellement emprisonné, à se faire soigner à l'étranger.

Evoquant son état de santé qui ‘’ se détériore de manière inquiétante’’. Ce que conteste la justice comorienne qui a déclaré cette semaine que les examens subis par l’ancien chef de l’état n’avaient pas révélé qu’il se trouvait dans une « situation critique susceptible de mettre sa vie en danger ».

Ahmed Abdallah Sambi a dirigé les Comores de 2006 à 2011. Il a été condamné à la prison à perpétuité en 2022 pour haute trahison liée à la vente de passeports à des apatrides, à l'issue d'un procès que les détracteurs ont qualifié de « mascarade judiciaire ». Il est assigné à résidence depuis huit ans.