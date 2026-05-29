Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Comores : des soins à l'étranger sollicités pour l'ancien président Abdallah Sambi

Le président des Comores, Ahmed Sambi, à Syrte, en Libye, le 9 octobre 2010.   -  
Copyright © africanews
Amr Nabil/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Comores

Aux Comores, six anciens Premiers ministres exhorté le président Azali Assoumani à autoriser son prédécesseur, Ahmed Abdallah Sambi, 67 ans actuellement emprisonné, à se faire soigner à l'étranger.

Evoquant son état de santé qui ‘’ se détériore de manière inquiétante’’. Ce que conteste la justice comorienne qui a déclaré cette semaine que les examens subis par l’ancien chef de l’état n’avaient pas révélé qu’il se trouvait dans une « situation critique susceptible de mettre sa vie en danger ».

Ahmed Abdallah Sambi a dirigé les Comores de 2006 à 2011. Il a été condamné à la prison à perpétuité en 2022 pour haute trahison liée à la vente de passeports à des apatrides, à l'issue d'un procès que les détracteurs ont qualifié de « mascarade judiciaire ». Il est assigné à résidence depuis huit ans.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.