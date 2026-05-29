Football : à Curaçao, petit poucet du Mondial 2026 la fièvre gagne du terrain

Le Curaçao, cette petite île de 443 kilomètres carrés qui faisait partie des Antilles néerlandaises jusqu’en octobre 2010 participe à la coupe du monde 2026.

A quelques semaines du début de la compétition, la fièvre gagne ses 156 000 habitants. Brenton Balentien soutient activement l’équipe de son pays, créant une ambiance euphorique dans les tribunes depuis 2015.

''Pour Curaçao, participer à la Coupe du monde revêt une importance capitale ; c’est l’occasion pour nous de montrer au monde qui nous sommes et de prouver qu’un si petit pays peut réaliser un exploit d’une telle envergure.'', raconte le principal supporter de la '' Vague bleue'', la sélection nationale.

Les citoyens de Curaçao ont la nationalité néerlandaise, les Pays-Bas supervisent la défense et les affaires étrangères du territoire. Ce pays insulaire est désormais le plus petit, tant en termes de population que de superficie, à se qualifier pour le plus grand rendez-vous du ballon.

Pas de quoi inquiéter ses habitants qui rêvent d’une prestation de bonne facture.

''Je pense que nous sommes un peuple vraiment fier. Je pense que chaque pays a du talent, mais je pense que pour une si petite île d’avoir accompli cela, la plus petite île du monde, et qui plus est avec une forte tradition de baseball et d’athlétisme, cela montre que nous sommes vraiment doués pour le sport. Mais nous n’avons pas toujours su en tirer parti dans notre système, alors avec cette reconnaissance, nous espérons que tout le monde verra les qualités que nous avons et que nous sommes une île avec laquelle il faut compter, j’espère.'', explique Ramiro Griffith, ancien joueur de Curaçao.

La fédération de football de Curaçao a activement recruté au sein de la diaspora. Ciblant notamment des joueurs ayant déjà représenté les Pays-Bas chez les jeunes ou chez les moins de 21 ans.

Tahith Chong, ancien joueur des équipes de jeunes de Manchester United, est l’un des rares membres de l’équipe nationale à être né à Curaçao.

''Je veux dire, c’est incroyable pour toute l’île. Évidemment, je suis né ici, donc j’ai beaucoup de famille et tout le monde est là. Je pense que c’est incroyable pour toute l’île, rien que de voir comment l’île a vécu cet événement. Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, mais Curaçao adore le football et c’est un sport très populaire ici. Donc, être présent cette année à la Coupe du monde est évidemment quelque chose d’incroyable pour l’île.'', raconte-t-il.

Curaçao, actuellement classée 82e au classement mondial de la FIFA, débutera la Coupe du monde contre l’Allemagne à Houston le 14 juin. Son groupe comprend aussi l’Equateur et la Côte d’Ivoire.