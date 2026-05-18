Nigéria : le groupe Dangote augmente ses investissements en Éthiopie

L'Éthiopie s'associe au groupe Dangote pour la construction d'une grande usine d'engrais à Gode, dans le but de stimuler la production agricole et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations.

Ce projet permettra de produire 3 millions de tonnes d'urée par an et constitue l'un des plus importants investissements industriels dans le secteur agricole en Éthiopie.

Les travaux avancent à un rythme soutenu, avec des investissements notables tels qu'un pipeline de 110 kilomètres, une centrale électrique de 120 mégawatts et l'agrandissement des installations, ce qui porte l'investissement total de 2,5 milliards de dollars à plus de 4 milliards de dollars.

Le projet devrait venir en aide à des millions d'agriculteurs éthiopiens, renforcer la production locale d'engrais et améliorer la sécurité alimentaire et l'autonomie économique.

Ce projet, développé en partenariat avec Aliko Dangote, prévoit une capacité de production annuelle de 3 millions de tonnes d'urée et se positionne comme l'un des plus importants investissements industriels dans la chaîne de valeur agricole éthiopienne.

M. Dangote s'est récemment rendu à Gode, où il a été reçu par le Premier ministre Abiy Ahmed ; les deux dirigeants ont ensuite visité le site de l'usine d'engrais en projet afin d'évaluer l'avancement des travaux de construction.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré dans un message publié sur X qu'il s'était rendu sur le site du projet aux côtés de Dangote afin d'évaluer l'avancement des travaux.

« Ce matin, en compagnie d’Aliko Dangote, je me suis rendu sur le chantier de Gode afin d’évaluer l’avancement des travaux à ce jour », a écrit Abiy.

« Je suis encouragé par la dynamique soutenue qui règne sur l’ensemble du site. Les travaux de construction avancent comme prévu sur plusieurs sections du chantier, ce qui témoigne du fort engagement et de la collaboration qui font avancer cet important projet national », a-t-il ajouté.

Selon Abiy, un accord d’actionnaires pour le projet a été signé en août de l’année dernière, tandis que la construction a officiellement débuté en octobre 2025. Il a ajouté que les travaux progressaient régulièrement sur plusieurs sections du site.

Le groupe Dangote a également révélé que l’engagement d’investissement total pour le projet était passé de 2,5 milliards de dollars à plus de 4 milliards de dollars, reflétant l’élargissement de la portée des infrastructures liées au développement.

Cet investissement élargi comprend un pipeline de 110 kilomètres, une centrale électrique de 120 mégawatts, une usine d’emballage en polypropylène et une usine de mélange d’engrais NPK d’une capacité de deux millions de tonnes.

Ce projet devrait jouer un rôle majeur dans le renforcement des capacités de production nationale d'engrais en Éthiopie, en apportant un soutien à des millions d'agriculteurs et en réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des engrais importés, qui ont longtemps pesé sur la productivité agricole et les réserves de change.