Nigeria : verdict attendu le 20 novembre dans l’affaire du séparatiste biafrais Nnamdi Kanu

Au Nigeria, le sort du leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu sera bientôt fixé. La Haute Cour fédérale d’Abuja a programmé son jugement pour le 20 novembre, dans une affaire emblématique des fractures politiques et identitaires du pays.

Chef du mouvement IPOB, le Peuple indigène du Biafra, interdit par les autorités, Kanu milite pour l’indépendance du sud-est du Nigeria, une région encore hantée par la guerre du Biafra, qui fit plus d’un million de morts entre 1967 et 1970.

Ce procès, entamé depuis 2015, cristallise les tensions politiques et identitaires du pays le plus peuplé d’Afrique.

Arrêté en 2021 après une longue fuite et une extradition controversée du Kenya, Kanu est poursuivi pour terrorisme et diffusion de messages trompeurs. Le gouvernement nigérian l’accuse d’avoir incité à la violence à travers ses appels à l’indépendance du sud-est, diffusés depuis Londres via la station Radio Biafra.

Devant la justice, Nnamdi Kanu refuse de présenter sa défense, estimant que la loi antiterroriste ayant fondé les poursuites a été abrogée, et que les chefs d’accusation sont dès lors nuls. Le juge James Omotosho a rejeté cette argumentation, considérant que l’accusé, régulièrement assisté de ses avocats, avait choisi de renoncer à son droit de défense.

La tension demeure vive dans le sud-est du pays. Les « sit-at-home », ces journées de paralysie décrétées par les partisans de l’IPOB pour exiger la libération de leur chef, continuent d’entraver la vie économique et scolaire. La famille de Kanu dénonce par ailleurs les restrictions imposées par les services de sécurité, affirmant qu’il n’a plus libre accès à ses conseils juridiques.

L'ONG Human Rights Writers Association of Nigeria (HURIWA) met en garde qu’une éventuelle exécution de Nnamdi Kanu pourrait provoquer des émeutes et aggraver l’insécurité dans le sud-est du pays.