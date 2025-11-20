Nigeria : Nnamdi Kanu reconnu coupable de terrorisme par la Haute Cour

Au Nigeria, Nnamdi Kanu reconnu coupable d'actes de terrorisme. Dans son jugement rendu ce jeudi, la Haute Cour fédérale d'Abuja a fait référence aux preuves présentées par l'accusation, notamment des interviews vidéo montrant l’accusé proférant plusieurs menaces contre le Nigeria et ses citoyens.

Dans ce premier chef d'accusation, le chef du Mouvement pour l'indépendance du Biafra (IPOB), est accusé d'avoir diffusé un message en septembre 2021 "dans le but d'intimider la population", menaçant de faire "mourir des gens" et de paralyser "le monde entier".

Le juge James Omotosho a déclaré Kanu coupable d'au moins deux des sept chefs d'accusation portés contre lui ce jeudi. Le tribunal n'a pas encore rendu son jugement concernant les chefs d'accusation restants. Le juge a rejeté la dernière demande de mise en liberté sous caution déposée par l’accusé, statuant que la requête était totalement infondée et irrecevable en vertu des dispositions légales régissant la procédure pénale au Nigéria.

L'audience de ce jeudi a été marquée par une altercation, le dirigeant controversé ayant vivement exprimé son désaccord a dû être expulsé du tribunal.

Arrêté en 2021 après une longue fuite et une extradition controversée du Kenya, Nnamdi Kanu est poursuivi pour terrorisme et diffusion de messages trompeurs. Le gouvernement nigérian l’accuse d’avoir incité à la violence à travers ses appels à l’indépendance du sud-est, diffusés depuis Londres via la station Radio Biafra.