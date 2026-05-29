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Kenya : incendie dans un internat pour filles, huit élèves arrêtées

Des policiers à l'école pour filles d'Utumishi, dans la région de Gilgil, au centre du Kenya, le 28 mai 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Kenya

Au Kenya, au lendemain de l’incendie qui s’est déclaré dans un internat pour filles faisant 16 morts et 79 blessées, l’enquête semble se diriger vers la piste ‘’ criminelle’’.

La police kenyane a annoncé vendredi l’arrestation de huit élèves soupçonnées d’avoir participé à la planification et l’exécution de ce drame.

L’établissement touché jeudi par les flammes est situé dans la localité de Gilgil, à une centaine de kilomètres de Nairobi, la capitale.

Des enfants ont déjà été accusés d'avoir délibérément provoqué des incendies dans des écoles par le passé, dans ce pays d’Afrique de l’Est.

En 2024, un incendie dans un dortoir dans le comté de Nyeri, a coûté la vie à 21 garçons.

Un rapport a révélé qu'il y avait eu 63 cas d'incendies criminels dans des écoles rien qu'en 2018.

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