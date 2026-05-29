Arabie saoudite : le pèlerinage à La Mecque touche à sa fin

En Arabie Saoudite, les pèlerins ont poursuivi les rites du Hadj, alors que le pèlerinage et la fête de l’Aïd al-Adha qui l’accompagne touchent à leur fin.

À La Mecque, sur le site le plus sacré de l’islam, les fidèles se sont rassemblés autour de la Kaaba, cette structure cubique noire, pour accomplir la prière du vendredi alors que les températures atteignaient 40 degrés Celsius.

À Mina, les pèlerins ont également continué la séance de lapidation pour la troisième journée consécutive. Lançant des cailloux sur des piliers représentant le diable, dans un rituel qui commémore le rejet par le prophète Abraham de Satan qui avait tenté de le dissuader d’obéir au commandement de Dieu.

Le Hadj de cette année se déroule dans le contexte marqué par la crise entre l’Iran et les États-Unis. Malgré le fragile cessez-le-feu observé depuis quelques semaines, les belligérants peinent à trouver une issue pacifique au conflit qui fragilise le Moyen-Orient.