Un tribunal kenyan suspend l'ouverture d'un centre de quarantaine américain dédié à Ebola

Un tribunal kenyan a temporairement suspendu l'ouverture d'un centre de quarantaine dédié à Ebola et destiné aux ressortissants américains, à la suite d'une requête déposée par une organisation de défense des droits humains.

Selon des responsables américains, l'établissement devait ouvrir vendredi afin de mettre en quarantaine les Américains arrivant de la République démocratique du Congo, qui est confrontée à une grave épidémie d'Ebola.

Washington a défendu sa décision, critiquée, de ne pas rapatrier les Américains infectés par le virus.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est engagé à ne laisser aucun cas d'Ebola sur le sol américain.

Le centre, construit par les États-Unis, devait disposer de 50 lits d'isolement et être géré par du personnel médical américain à la base aérienne de Laikipia, située à environ 200 kilomètres de la capitale, Nairobi.

Un responsable américain a confirmé jeudi la mise en place du centre de quarantaine, mais le gouvernement kenyan n'a pas directement répondu aux questions concernant ce centre.

L'installation devait par la suite être dotée de personnel supplémentaire, ainsi que de "trois unités d'isolement, chacune pouvant accueillir quatre patients", et de "deux unités de confinement biologique, chacune pouvant accueillir deux patients", a déclaré le responsable, sans préciser de calendrier.

Si ces patients développaient des symptômes ou étaient testés positifs, ils seraient traités dans ces unités "jusqu'à leur transfert" vers des centres spécialisés en Europe, a précisé le responsable.

L'Institut Katiba, une organisation kenyane de défense des droits humains, a déposé une requête auprès du tribunal contre le projet de centre de quarantaine, affirmant qu'il était mis en place de manière unilatérale et en secret, à la suite de quoi une ordonnance conservatoire a été rendue vendredi pour suspendre le processus.

La requête interdit également l'entrée de personnes exposées au virus Ebola.

Le gouvernement kenyan dispose de 48 heures pour répondre à la requête, la date d'audience étant fixée au 2 juin.

Le responsable américain a défendu le centre de quarantaine, affirmant que l'objectif était de raccourcir les trajets des patients et a rejeté toute motivation politique.

Accord sanitaire

Marco Rubio s'est entretenu par téléphone jeudi avec le président kenyan William Ruto, a déclaré son porte-parole, ajoutant que Washington avait l'intention de fournir une aide de 13,5 millions de dollars pour financer les efforts de préparation du Kenya face à Ebola.

Un deuxième responsable américain a déclaré que les autorités kenyanes avaient donné leur "accord préalable" au projet à Washington, qui a eu des discussions avec le président Ruto "sur la mise en place de ce centre".

Nairobi et Washington ont signé en décembre un accord sanitaire en vertu duquel les États-Unis apportent un soutien financier à plusieurs programmes, notamment "la préparation et la réponse aux épidémies de maladies infectieuses".

Mais cet accord fait actuellement l'objet d'une contestation devant les tribunaux.

Des médecins kenyans ont également critiqué le centre de quarantaine, affirmant que le gouvernement "troquait la vie de ses citoyens contre de l’aide étrangère" et ont menacé de mener une action collective.

"Si c’est trop dangereux pour les États-Unis, c’est trop dangereux pour le Kenya", a déclaré le syndicat des médecins kenyans.

Le Kenya procède à des tests sur les personnes arrivant sur son territoire et n’a encore signalé aucun cas d’Ebola lié à l’épidémie actuelle sur son territoire.

L'Organisation mondiale de la santé a recensé 17 décès confirmés et 223 décès suspects liés à Ebola en RDC depuis que l'épidémie a été déclarée le 15 mai, sur un total de 125 cas confirmés et plus de 900 cas suspects.

Au moins neuf cas ont également été recensés en Ouganda, pays frontalier de la RDC et du Kenya.

Il n'existe aucun vaccin ni traitement contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, à l'origine de l'épidémie actuelle.