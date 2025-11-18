Football : verdict attendu le 16 décembre dans le procès Mbappé-PSG

Le PSG et Kylian Mbappé ont engagé une procédure judiciaire concernant le litige relatif au transfert de l'été 2024.

Les avocats de Mbappé réclament 253 millions d'euros de dommages et intérêts, comprenant une prime à la signature non versée, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et rupture de contrat.

Le club a répondu en réclamant un total de 440 millions d'euros au joueur.

Le litige porte sur le renouvellement du contrat en 2022 et l'option pour 2025, que le joueur affirme ne pas être tenu d'activer, tandis que le PSG soupçonne que Mbappé avait depuis longtemps décidé de quitter le club.

Le feuilleton a connu lundi un épisode crucial avec une audience aux Prud'hommes de Paris et une décision sera rendue le 16 décembre.