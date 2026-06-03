Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Mondial 2026 : le joueur haïtien Woodensky Pierre obtient enfin un visa pour les USA

Woodensky Pierre s'échauffe lors d'une séance d'entraînement à Port-au-Prince, en Haïti, le 28 mai 2026   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Haïti

Le gouvernement américain a accordé un visa à Woodensky Pierre, le seul membre de l’équipe nationale de football d’Haïti qui vit dans ce pays des Caraïbes.

Il a finalement quitté Port-au-Prince pour la Floride aux États-Unis, rejoignant ses coéquipiers qui s’y trouvent depuis la semaine dernière. Afin de peaufiner la préparation pour le Mondial.

A l’aéroport de la capitale haïtienne, les fans n’avaient d’yeux que pour lui.

''En voyant ce jeune joueur issu du championnat national, je suis tellement fier d’un jeune Haïtien qui va participer à la Coupe du monde. On a fait beaucoup d’efforts pour lui, tu comprends ? J’étais stressé pour lui. Je pensais qu’il serait frustré de savoir qu’il ne pourrait pas jouer. Ça aurait gâché ses souvenirs (avec le recul). C’est un jeune homme qui progresse bien, c’est pour ça que j’étais frustré. Il aurait déjà dû partir.'', a déclaré Jean Baptism, supporter de Woodensky Pierre.

Pierre s’entraînait avec des joueurs locaux dans un quartier chic de Port-au-Prince en attendant son visa.

Haïti disputera son dernier match de préparation à la Coupe du monde contre la le Pérou vendredi. Le pays des Caraïbes débutera la Coupe du monde le 13 juin à Foxborough, dans le Massachusetts, contre l’Écosse, puis affrontera le Brésil, quintuple champion du monde, le 19 juin à Philadelphie, et le Maroc le 24 juin à Atlanta.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.