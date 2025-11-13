'' Etre Eddie'' : rétrospective sur la vie et la carrière d'Eddie Murphy

‘’ Être Eddie’’, c’est le nouveau documentaire Netflix du comédien américain Eddy Murphy. Sur le tapis de la première de la production la star a passé en revue le temps d’une interview, les 50 ans de sa carrière.

Un édifice dont la première pierre a été posée à l’adolescence. Du stand-up aux feux de la rampe grâce au Saturday Night Live. Mais ça, c’était avant. "Le métier a tellement changé et quand j'ai commencé, j'avais 19 ans quand j'ai explosé et j'en ai 64 aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer que cela se passe de la même manière, je suis sûr que d'autres personnes viendront et que ce sera incroyable, mais j c'est juste un business complètement différent aujourd'hui. C'est juste un tout, vraiment différent", a expliqué l'acteur.

Tout a changé justement. Les réseaux sociaux ont désormais voix au chapitre. "Je ne sais pas comment ils feraient maintenant parce que je n'ai rien de tout ça, je ne suis pas sur les médias sociaux et je n'ai pas d'ordinateur et personne ne me suit, je n'ai rien de tout ça.", raconte Eddie Murphy.

A 64 ans, Eddy Murphy reste le modèle de nombreux humoristes d'aujourd'hui. "Toute sa carrière, nous - tous les comiques que vous voyez ici - modelons leur carrière sur lui, nous voulons le faire, nous voulons être à ce niveau, à cette hauteur, atteindre ces plafonds et personne ne l'a fait, mais nous le poursuivons tous et c'est toujours un rêve que nous avons tous, mais tout son être et tout est ce que nous poursuivons et nous nous efforçons d'avoir..."; reconnait Deon Cole, acteur/comédien

Le comédien Kel Mitchell abonde dans la même direction "Mais c'était plus de l'amour, c'était vraiment cool de le voir et de lui dire bonjour, quoi de neuf . Et même son frère repose en paix, je l'ai rencontré aussi. C'était incroyable pour moi. Quand vous parlez de Keenan et moi, quand nous venions rencontrer tous ces incroyables comédiens et qu'ils nous embrassaient en tant que jeunes frères dans le métier, c'était juste génial".

Un souvenir inoubliable lorsque l'on se plonge dans l'univers des légendes.