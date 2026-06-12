Le festival Umukozo célèbre le tambour du Burundi

Son des tambours et danses ''acrobatiques'', le boulevard l’Uprona, a vibré au rythme du tout premier ''carnaval du tambour'' de Bujumbura, au Burundi.

Occasion rêvée pour les batteurs traditionnels burundais de mettre en valeur leurs talents. C’était lors de la 5e édition du festival UMUKOZO.

L’initiative s’est déroulée sous le thème ‘’ Notre identité, c’est la culture’’. Une démonstration devant un public conquis. Faisant le lien entre l’événement et la stabilité au Burundi.

''Je suis très content d’entendre les sons du tambour burundais, de voir le drapeau national en train de flotter, cela prouve que dans notre cher pays, il y a la paix et la sécurité contrairement aux mauvaises informations ternissant l’image de notre Burundi.'', raconte Pascal Niyonkuru, spectateur.

Des danses traditionnelles étaient aussi au menu du festival UMUKOZO. En dépit de l’accent mis sur le tambour, signe distinctif du Burundi à l'échelle mondiale, selon les organisateurs de l’événement.

'' Le tambour c’est l’image du Burundi. Vous ne trouverez aucun tambour semblable à celui du Burundi. Sa forme, sa philosophie, sa culture, sa stratégie, sa communication, sa façon d’identification, le tambour est unique. Il est aussi inscrit dans le patrimoine immatériel de l’UNESCO.'', souligne Jean Claude Niyuhire, directeur du festival UMUKOZO.

Le Festival UMUKOZO est organisé chaque année, depuis mai 2021. Il rassemble différents clubs culturels du pays.