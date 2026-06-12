Ebola : le Kenya prépare des services d'isolement

Le Kenya affirme renforcer ses mesures de préparation face à Ebola, bien qu'aucun cas n'ait encore été recensé dans le pays, alors que l'épidémie continue de se propager en République démocratique du Congo et en Ouganda, pays voisins.

À l'hôpital national Kenyatta de Nairobi, le plus grand centre de référence du pays, le personnel médical a été formé pour détecter et prendre en charge les cas potentiels d'Ebola, selon un spécialiste des maladies infectieuses.

« Nous avons sensibilisé le personnel de l’hôpital national Kenyatta à la manière de reconnaître un patient atteint d’Ebola et de réagir face à ce patient de manière à assurer leur propre sécurité ainsi que celle des autres patients venus se faire soigner. », a expliqué Dr Duncan Nyukuri, spécialiste des maladies infectieuses.

Les responsables de l'hôpital indiquent que des unités d'isolement sont prêtes à intervenir, avec un personnel dédié et des procédures en place pour prévenir toute transmission éventuelle au sein des établissements de santé.

« Kenyatta est le seul établissement à disposer d’une unité d’isolement pour les maladies infectieuses à part entière et indépendante. Je sais que d’autres établissements publics, en fonction des besoins, peuvent aménager des espaces au sein de leurs locaux pour isoler ces patients, et c’est ce qui se passe actuellement. », a déclaré Dr Duncan Nyukuri, spécialiste des maladies infectieuses.

Le Kenya se prépare déjà à mettre en quarantaine les Américains arrivant de la RDC dans l'une de ses bases aériennes, une mesure qui a donné lieu à de violentes manifestations au cours desquelles une personne a été tuée.