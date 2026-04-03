Broadway : "Proof" revient avec Ayo Edebiri et Don Cheadle

La pièce culte "Proof", récompensée par le prix Pulitzer et le Tony Award, fait son grand retour à Broadway, dans une production très attendue avec Ayo Edebiri et Don Cheadle, tous deux font leur première apparition sur la célèbre scène new-yorkaise. La mise en scène est assurée par Thomas Kail, réalisateur primé pour "Hamilton".

La pièce raconte l’histoire de Catherine, fille d’un mathématicien de renom, confrontée à la découverte d’un carnet contenant une démonstration mathématique révolutionnaire, après la mort de son père. L'oeuvre explore les thèmes de l’héritage familial, de la fragilité mentale et de la transmission du savoir. La pièce alterne entre présent et flashbacks, nous entraînant dans les méandres de la santé mentale, avec en filigrane le rôle des aidants

« J’ai été vraiment surprise par la façon dont cette histoire a résonné en moi, d’une manière totalement nouvelle. Je ne m’attendais pas à être touchée à ce point. La pièce se révèle sous un angle neuf, à la fois frais, intense et exigeant », confie Ayo Edebiri.

Don Cheadle souligne la portée contemporaine de cette reprise : « Cela permet d’aborder le génie, la santé mentale et les épreuves que traverse cette famille à travers le regard d’une famille noire. Cela pose aussi une question essentielle : en quoi cette expérience est-elle différente, et en quoi reste-t-elle universelle ? »

L’acteur ajoute : « Malheureusement, la question de la santé mentale restera au cœur des préoccupations. Et au vu de ce que nous traversons aujourd’hui, davantage de personnes y seront confrontées. »

Cette reprise adopte un angle “color-conscious”, en plaçant une famille noire au centre de l’intrigue. Une lecture contemporaine, qui permet de renouveler le regard sur ce classique du théâtre américain, en y intégrant des questions de représentation, d’identité et de diversité.

La pièce sera jouée au Booth Theatre pour une série limitée de 4 mois, avec une première officielle prévue le 16 avril. "Proof" bénéficie également du soutien de Higher Ground, la société de production de Barack et Michelle Obama.