De Libreville au Met Gala, la Gabonaise Opiangah peint la femme noire

L'artiste gabonaise Naila Opiangah, dont les peintures représentant des nus féminins noirs ont été exposées au Met Gala, estime que les artistes ont un rôle essentiel à jouer dans la construction de l'avenir de l'Afrique.

« Quand on parle du développement de l'Afrique, il faut aussi réfléchir à la manière dont nous préservons notre identité », a-t-elle déclaré à l'AFP depuis son atelier en bord de mer à Accra, au Ghana, où elle réside lorsqu'elle n'est pas à New York.

Sa propre réflexion sur l'identité transparaît dans ses représentations de femmes noires nues — un mélange de figuratif et d'abstrait — peintes dans des tons sobres de brun, de vert et de bleu discret.

« Aborder la nudité féminine est un acte plutôt rebelle, compte tenu de mes origines, de mon éducation, des personnes que je représente et de la communauté à laquelle j’appartiens », a déclaré cette Gabonaise de 31 ans.

« Je me suis surprise à penser : “Pourquoi ai-je honte ? Ça n’a aucun sens. Pourquoi ai-je grandi dans un système où je dois cacher ma nudité ? Pourquoi ne pas simplement regarder le corps tel qu’il est ?” »

Cette question est devenue une obsession.

« Le rapport que nous entretenons aujourd’hui avec le corps nu est un héritage de la colonisation », a-t-elle déclaré.

Elle faisait référence au carcan de la pudeur imposé par les puissances coloniales européennes du XIXe siècle aux sociétés africaines traditionnelles de l'époque, ainsi qu'à la vision stéréotypée des Européens selon laquelle les femmes africaines étaient hypersexualisées.

« Nous n'avions pas une relation aussi sexualisée avec le corps humain avant d'être contraints de nous couvrir. »

Opiangah a quitté le Gabon à l'âge de 18 ans pour étudier l'architecture à Chicago.

Après avoir obtenu son diplôme, elle a rejoint le cabinet new-yorkais du célèbre architecte ghanéo-britannique David Adjaye.

Cette expérience, a-t-elle déclaré par la suite, a été « traumatisante ».

En 2023, le Financial Times a publié des allégations détaillées accusant Adjaye de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle et de pratiques de gestion toxiques.

Adjaye a réfuté la version des faits donnée par ses plaignantes.

Opiangah a trouvé un réconfort au sein de la communauté ARTNOIR, composée d'artistes, de collectionneurs et de mécènes qui promeuvent l'art noir, africain et de la diaspora.

- Saisir les opportunités -

Encouragée par ses contemporains et par des personnalités influentes du monde de l'art, elle a transformé ce qui n'était auparavant qu'un passe-temps qu'elle avait appris en autodidacte en une véritable carrière de peintre.

Sa rencontre avec le célèbre peintre ghanéen Amoako Boafo — son mentor — a consolidé son statut d'artiste.

Opiangah a commencé à attirer l'attention des collectionneurs et des célébrités.

Parmi eux figuraient l'actrice et chanteuse américaine Zendaya et le styliste hollywoodien Law Roach, qui portait au Met Gala de cette année — la plus grande soirée de la mode — une veste peinte par Opiangah et ornée de ses figures féminines noires caractéristiques.

Elle a également conquis Chance the Rapper. Lorsqu'il lui a proposé d'acheter l'une de ses œuvres, elle a refusé de la vendre tant que la star ne s'était pas engagée à acquérir d'autres œuvres d'art.

Cela a finalement donné naissance à « Child of God », un clip dans lequel Chance rappe tandis qu'Opiangah peint une immense toile inspirée par la chanson.

L'œuvre a été exposée au Musée d'art contemporain de Chicago.

Opiangah est consciente qu'elle est un modèle pour les autres femmes africaines.

« Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai su saisir les occasions qui se présentaient. Pour une femme africaine, la confiance en soi est une denrée rare », a-t-elle déclaré.

Mais elle estime qu'elle a dû quitter l'Afrique centrale pour trouver ces opportunités.

« Dans son pays natal, l'art est considéré comme inutile », soupira-t-elle.

Mais le fait d'être aux États-Unis lui a permis de se rendre compte qu'il était possible de « profiter pleinement de la vie ».

Cette vision des choses est devenue rare dans des sociétés où « nous évoluons au milieu de tourbillons qui vident nos passions de leur substance » et où « chacun se contente de survivre et où nous ne savons plus comment vivre », a-t-elle déclaré.