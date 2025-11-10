Bienvenue sur Africanews

L'Égypte vote pour des élections législatives

By Ali Bamba

Egypte

L'Égypte a lancé lundi la première phase de ses élections législatives visant à élire les membres de la Chambre des représentants, selon les médias locaux.

La chaîne d'information publique Al-Qahera News a déclaré que près de 63 millions d'électeurs sont inscrits pour élire les 568 membres de la Chambre des représentants en deux phases.

Cette phase du scrutin se déroule sur deux jours dans les provinces d'Alexandrie, Assiout, Assouan, Beheira, Beni Suef, Fayoum, Gizeh, Louxor, Matrouh, Minya, New Valley, Qena, Mer Rouge et Sohag, dans 5 606 sous-comités répartis dans 70 circonscriptions électorales.

Au total, 1 287 candidats se présentent aux élections, dont 1 143 indépendants sous le système individuel et 142 sous le système de liste de parti.

La Chambre des représentants égyptienne, qui compte 596 sièges, est composée de 568 membres élus et de 28 membres directement nommés par décret présidentiel.

Les résultats de la première phase seront annoncés le 18 novembre.

Le ministère de l'Intérieur a confirmé qu'un plan de sécurité complet avait été mis en place pour protéger les bureaux de vote.

Le vote des expatriés s'est déroulé les 7 et 8 novembre dans les ambassades et consulats égyptiens de 117 pays, selon le centre médiatique du gouvernement.

La deuxième phase aura lieu les 21 et 22 novembre pour les expatriés et les 24 et 25 novembre pour les citoyens des 13 provinces restantes. Les résultats de la deuxième phase seront annoncés le 2 décembre.

