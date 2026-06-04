Crise de la dette, le Sénégal se tourne vers le FMI [Business Africa]

Dans ce numéro de Business Africa , le projecteur est braqué sur la crise économique qui secoue le Sénégal.

Portés par une vague d'espoir en 2024, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko avaient fait de la souveraineté économique, des réformes institutionnelles et de la transparence leurs chevaux de bataille. Mais les dures réalités de la restructuration économique ont rapidement mis à l'épreuve cet élan politique.

Face au spectre d'un défaut de paiement, alourdi par une dette considérable, un nouveau gouvernement a été formé avec une mission prioritaire : renouer le dialogue avec le FMI. Le Sénégal annonce d'ores et déjà vouloir conclure un accord avec l'institution de Bretton Woods avant le 30 juin prochain.

Notre invité du jour, Abdoulaye Ndiaye , sacré meilleur jeune économiste africain au dernier Africa CEO Forum de Kigali, décrypte en trois axes les réformes susceptibles de sortir le Sénégal de l'ornière et d'éviter que la situation ne dégénère en crise systémique.

En seconde partie, nous mettons le cap sur le port stratégique de Lomé, avant un focus sur la tablette numérique développée par l'entreprise mozambicaine Seamless Service Terminal, un outil qui ouvre l'accès aux services essentiels pour des populations souvent laissées pour compte.