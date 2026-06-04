Inde : 18 patients africains figurent parmi les victimes de l'incendie de New Delhi

Un incendie survenu dans un hôtel de New Delhi a coûté la vie à 21 personnes, dont 18 ressortissants africains qui séjournaient en Inde pour recevoir des soins médicaux.

Le drame s’est produit dans un secteur de la capitale connu pour ses nombreux établissements de santé, où résident fréquemment des patients étrangers et leurs accompagnants.

Selon les premières conclusions de l’enquête, l’établissement, identifié comme le Flourish Stay, présentait de graves manquements aux règles de sécurité. Les autorités ont notamment constaté l’absence d’un certificat de sécurité incendie en cours de validité. Elles ont également relevé que l’hôtel exploitait 25 chambres alors qu’il n’était autorisé à en accueillir que six.

Face à l’émotion suscitée par la catastrophe, les responsables locaux ont promis de renforcer les contrôles afin d’éviter qu’un tel événement ne se reproduise. Des représentants du gouvernement de Delhi ont assuré que des mesures seraient prises pour améliorer la sécurité dans les établissements accueillant du public.

Les autorités indiennes ont également engagé une coordination avec les missions diplomatiques concernées afin de venir en aide aux victimes et à leurs proches. Le ministère indien des Affaires étrangères a indiqué suivre la situation de près et fournir l’assistance nécessaire, tant sur le plan médical qu’administratif.

Parmi les personnes décédées figurent notamment des citoyens du Nigeria, du Mozambique et du Liberia. L’Inde constitue l’une des principales destinations mondiales du tourisme médical et reçoit chaque année près de deux millions de patients étrangers. Les visiteurs africains représenteraient entre 150 000 et 200 000 de ces patients.