Les Égyptiens ont voté lundi lors de la deuxième phase des élections législatives, tandis que les autorités ont annulé les résultats du premier tour dans une vingtaine de circonscriptions en raison d’allégations de violations.

Le vote en deux étapes intervient alors que le pays le plus peuplé du monde arabe est confronté à une situation économique désastreuse, malgré les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre des réformes profondes et des mesures d’austérité.

Les institutions financières internationales ont salué ces réformes, qui incluent la libéralisation du taux de change et la réduction importante de certaines subventions, mais elles ont également entraîné une hausse des prix de l’électricité, de l’eau potable et des biens essentiels, mettant davantage sous pression les classes pauvres et moyennes.

La première phase du scrutin a eu lieu les 10 et 11 novembre dans 14 provinces, dont Gizeh et la ville portuaire méditerranéenne d’Alexandrie. De nombreux rapports ont fait état de violations, poussant le président Abdel-Fattah al-Sissi à ordonner un réexamen des incidents. L’Autorité nationale des élections a programmé un nouveau scrutin dans 19 circonscriptions réparties dans sept provinces les 3 et 4 décembre.

Sherif Toubar, un habitant du Caire, a déclaré que la décision d’annuler certains résultats montrait que "les votes du peuple ont de la valeur et que le représentant qui entrera au Parlement doit être celui que le peuple a choisi".

Un total de 568 sièges à la Chambre basse sont en jeu, avec plus de 2 500 candidats se présentant en tant qu’indépendants pour la moitié des sièges. L’autre moitié est réservée aux partis politiques, tandis qu’al-Sissi nommera 28 membres, portant le nombre total à 596.

Plus de 34 millions de personnes sont habilitées à voter lors de la deuxième phase. Le nouveau Parlement prêtera serment avant l’expiration du mandat de la chambre actuelle en janvier.

Le pouvoir en Égypte est concentré entre les mains du président, qui gouverne avec une emprise incontestée depuis 11 ans.