10 ans de la mort de Mohammed Ali : sa ville natale lui rend hommage

À l’occasion du 10e anniversaire de la mort de Mohammed Ali, la ville de Louisville aux Etats-Unis , ville natale de la légende de la boxe, lui a rendu hommage.

Le Centre Mohammad Ali, fondé par Ali et son épouse, Lonnie, a organisé une cérémonie de commémoration et a lancé un nouvel événement annuel appelé « Journée de la compassion », afin d’encourager le bénévolat et les petits gestes de bienveillance.

« Pendant une semaine extraordinaire, les yeux du monde entier se sont tournés vers notre ville. Plus de 100 000 personnes se sont massées le long des rues pendant le cortège, se tenant par la main et scandant « Ali ! Ali ! ». On pouvait l'entendre dans toute la ville. », a indiqué Greg Fischer, ancien maire de Louisville.

Pour faire leurs adieux avec amour au « Champ » après son décès en 2016, des dizaines de milliers de personnes s’étaient rassemblées dans les rues pour voir passer le cortège funèbre d’Ali.

L'émotion et l'amour manifestés pour Ali lors de ses funérailles dans sa ville natale ont été retransmis en direct à des millions de personnes à travers le monde.

« Le monde connaissait Muhammad comme le plus grand, mais ceux d’entre nous qui connaissaient Muhammad comprenaient quelque chose de bien plus profond. Sa grandeur ne venait pas de ce qu’il avait accompli pour lui-même. Sa grandeur venait de la façon dont il traitait ceux qui l’entouraient et dont il les encourageait. », a déclaré Lonnie Ali, directrice du Muhammad Ali Center.

Mohammed Ali a grandi dans une modeste maison dans l'ouest de Louisville dans l’état du Kentucky. Il est devenu l'un des athlètes les plus célèbres au monde, remportant à trois reprises le titre de champion du monde des poids lourds, ainsi qu'une médaille d'or olympique.