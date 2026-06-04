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RDC : Kinshasa au ralenti après l’appel à une journée « ville morte » de l’opposition

RDC : Kinshasa au ralenti après l’appel à une journée « ville morte » de l’opposition
Le terminal de l'aéroport de Kinshasa, République démocratique du Congo, avant son inauguration par le président congolais Joseph Kabila, le 25 juin 2015.   -  
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AP Photo

By Africanews

République démocratique du Congo

La capitale de la République démocratique du Congo a connu une activité réduite mercredi à la suite d’un appel à une opération « ville morte » lancé par la coalition d’opposition C64.

Cette mobilisation visait à dénoncer les intentions prêtées à la majorité présidentielle de modifier la Constitution congolaise. Plusieurs commerces sont restés fermés et la circulation a été moins dense dans certains quartiers de Kinshasa, même si l’ampleur de la participation a varié selon les zones de la ville.

Les organisateurs de cette journée de protestation affirment vouloir alerter l’opinion publique sur les conséquences d’une éventuelle révision constitutionnelle. De son côté, le pouvoir n’a pas officiellement réagi à cette initiative au moment de la mobilisation.

Cette action intervient dans un contexte politique marqué par des débats récurrents autour de l’avenir des institutions et des équilibres démocratiques du pays.

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