Égypte : difficile acheminement de l'aide humanitaire à Gaza

Alors qu’Israël annoncé le 15 octobre que 600 camions d'aide seraient autorisés à franchir la frontière chaque jour, seuls 80 à 90 camions sont passés jusqu'à présent.

Des véhicules chargés d’aide alimentaires destinés à Gaza, bloqués dans la ville égyptienne d'Al-Arish. Les chauffeurs attendent le feu vert des autorités israéliennes avant de prendre la direction de l’enclave palestinienne. Mais ils doivent s’armer de patience.

"Comme vous pouvez le voir, nous restons assis pendant de longues périodes ici dans le désert. Nous travaillons ainsi à Al-Arish depuis le début de la guerre. Nous livrons toutes sortes de marchandises, des vêtements de toutes sortes aux couvertures en passant par la nourriture" , explique Fathy Fahmy, chauffeur de camion d'aide.

Alors que l’OMS alerte sur la situation humanitaire à Gaza. L’aide entrant dans ce territoire palestinien est jugé ‘’ insuffisante’’.

"La source des problèmes est qu'ils (les Israéliens) nous refoulent plusieurs fois, puis acceptent l'aide sous la pression du Croissant Rouge. Et ils passent des heures à inspecter le camion. Une fois, il m'a fallu sept mois pour livrer une seule cargaison.'', affirme Mohamed Mostafa, chauffeur de camion d'aide humanitaire.

Depuis la trêve conclue entre le Hamas et Israël le 10 octobre, les populations de Gaza sont toujours en proie à la famine.