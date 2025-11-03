Égypte : l'ambassadeur du Soudan accuse les FSR de crimes de guerre

L'ambassadeur du Soudan en Égypte a accusé dimanche la force paramilitaire de soutien rapide (FSR) de crimes de guerre.

Des fonctionnaires des Nations unies ont averti que des combattants des forces paramilitaires du RSF se sont déchaînés dans la ville d'El-Fasher, au Darfour, et auraient tué plus de 450 personnes dans un hôpital, se livrant à des assassinats de civils ciblés en fonction de l'ethnie et à des agressions sexuelles.

Imadeldin Mustafa Adawi a réitéré les accusations de son gouvernement contre les Émirats arabes unis d'armer le FSR, insistant sur le fait que l'État du Golfe ne devrait pas être impliqué dans les efforts de médiation.

Le pays du Golfe a été associé aux efforts visant à armer le FSR, ce que les EAU ont vigoureusement nié.

“Nous ne nous impliquerons pas dans le Quartet (groupe dirigé par les États-Unis, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte pour mettre fin à la guerre au Soudan) tant que les Émirats arabes unis seront présents en tant que médiateurs. S'ils veulent apparaître sous leur véritable forme, alors ils peuvent le faire, mais pour s'asseoir avec eux en tant que médiateur, nous ne les considérons pas comme un médiateur et comme un interlocuteur fiable sur cette question”, a déclaré Imadeldin Mustafa Adawi, ambassadeur du Soudan en Égypte**.**

Selon l’ambassadeur, le gouvernement soudanais ne négociera pas avec les forces paramilitaires. Il a exhorté la communauté internationale à "agir immédiatement et efficacement plutôt que de se contenter de déclarations de condamnation".

“Le gouvernement du Soudan affirme qu'il n'y a pas de place pour la négociation avec ce groupe terroriste, et l'armée affirme qu'à la lumière de l'échec de la communauté internationale à remplir son devoir, elle continuera à remplir son devoir constitutionnel de protéger les citoyens et de restaurer la stabilité, comme elle l'a fait à Khartoum, Al Jazirah, Sennar, et le Nil Blanc et bientôt au Kordofan et dans le reste du Darfour.”, a indiqué l'ambassadeur du Soudan en Égypte.

